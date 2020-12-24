У Києві сталася масштабна ДТП через напад епілепсії у водія

Так, відповідаючи на запитання, чи дійсно у Києві сталася ДТП за участю 5 авто через напад епілепсії у водія, у поліції зазначили: "Так".

"Подія сталася у Голосіївському районі столиці", - додали у відділі комунікацій.

Додамо, раніше про ДТП повідомили у пабліках. Зазначалося, що водієві надавали допомогу медики.

Нагадаємо, у Києві біля метро "Сирець" сталася масштабна ДТП, у якій травмувався чоловік та вагітна жінка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.