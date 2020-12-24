У Києві сталася масштабна ДТП через напад епілепсії у водія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю 5 автомобілів через напад епілепсії у одного з водіїв. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у місті Києві.
Так, відповідаючи на запитання, чи дійсно у Києві сталася ДТП за участю 5 авто через напад епілепсії у водія, у поліції зазначили: "Так".
"Подія сталася у Голосіївському районі столиці", - додали у відділі комунікацій.
Додамо, раніше про ДТП повідомили у пабліках. Зазначалося, що водієві надавали допомогу медики.
Нагадаємо, у Києві біля метро "Сирець" сталася масштабна ДТП, у якій травмувався чоловік та вагітна жінка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.