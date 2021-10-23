В Киеве сегодня начнут подавать тепло в жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве сегодня планируют начать массовое подключение жилых домов к теплоснабжению. Об этом ранее информировало КГГА, передает УНН.
Детали
Отмечалось, что подключение всех домов столицы к системам отопления состоится на фоне снижения температуры.
Согласно действующему законодательству, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура будет до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.
"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов - более 11 тыс.. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", - отмечал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Добавим
По прогнозам синоптиков, холодная погода в Украине удерживается почти до конца октября. Сегодня в Киеве ожидается падение температуры на 4-7 градусов.