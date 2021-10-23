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У Києві сьогодні почнуть подавати тепло до житлових будинків

Київ • УНН

 • 34978 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві сьогодні планують розпочати масове підключення житлових будинків до теплопостачання. Про це раніше інформувало КМДА, передає УНН.

У Києві сьогодні почнуть подавати тепло до житлових будинків

Деталі

Наголошувалось, що під'єднання всіх будинків столиці до систем опалення відбудеться на тлі зниження температури.

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура буде до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємося на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – більш як 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів", — наголошував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Додамо

За прогнозами синоптиків, холодна погода в Україні утримується майже до кінця жовтня. Сьогодні у Києві очікується падіння температури на 4-7 градусів.

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