В Киеве пока рано возвращаться к плановым отключениям - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве пока рано возвращаться к плановым отключениям электроэнергии. В настоящее время столица живет в экстренных и аварийных режимах. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает УНН.
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«Пока столица остается в режиме экстренных отключений. Несмотря на то, что за две волны атак на столицу попаданий не было, Киев является частью украинской энергосистемы. Так или иначе мы подчинены правилам этой энергосистемы, поэтому продолжаем жить в режиме экстренных или аварийных отключений, к плановым возвращаться пока рано. Надеемся, что на праздники будет меньше экстренных отключений», – сообщил Шаманов.
Напомним
Сегодня ночью российские войска атаковали Киев 7 дронами-камикадзе, все они уничтожены.
Накануне была массирована ракетная атака на Украину, уже десятая на энергосистему.