У Києві поки зарано повертатися до планових відключень - КМВА

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«Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що за дві хвилі атак на столицю влучень не було, Київ є частиною української енергосистеми. Так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми, тому продовжуємо жити в режимі екстрених або аварійних відключень, до планових повертатися поки що зарано. Сподіваємося, що на свята буде менше екстрених відключень», – повідомив Шаманов.

Нагадаємо

Сьогодні вночі російські війська атакували Київ 7 дронами-камікадзе, усі їх знищено.

Напередодні була масована ракетна атака на Україну, уже 10-а на енергосистему.