У Києві поки зарано повертатися до планових відключень - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві поки що зарано повертатися до планових відключень електроенергії. Наразі столиця живе в екстрених та аварійних режимах. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає УНН.
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«Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що за дві хвилі атак на столицю влучень не було, Київ є частиною української енергосистеми. Так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми, тому продовжуємо жити в режимі екстрених або аварійних відключень, до планових повертатися поки що зарано. Сподіваємося, що на свята буде менше екстрених відключень», – повідомив Шаманов.
Нагадаємо
Сьогодні вночі російські війська атакували Київ 7 дронами-камікадзе, усі їх знищено.
Напередодні була масована ракетна атака на Україну, уже 10-а на енергосистему.