В Киеве во время тушения пожара в квартире спасли пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В четверг в 16:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Максима Кривоноса, 3, что в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв, пожарные установили, что пожар возник в общем коридоре, с распространением на одну из квартир на 5-этаже 5-этажного жилого дома. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 16:32 бойцы локализовали возгорание на площади 20 кв. м, а в 16:40 - ликвидирован.
Во время тушения пожара спасены пожилого возраста, который находился в квартире. Потерпевший, надышавшись продуктами горения, получил медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации отказался.
В результате пожара сгорели и повреждены личные вещи в общем коридоре и в квартире, повреждена мебель, входные двери, закопчены стены и потолок в квартире и в общем коридоре. На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения пожара устанавливается.
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