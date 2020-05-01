У Києві під час гасіння пожежі в квартирі врятували пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У четвер о 16:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Максима Кривоноса, 3, що у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в загальному коридорі, з розповсюдженням на одну із квартир на 5-поверсі 5-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.
О 16:32 бійці локалізували займання на площі 20 кв. м, а о 16:40 – ліквідували.
Під час гасіння пожежі врятовано чоловіка похилого віку, який знаходився у квартирі. Потерпілий, надихавшись продуктами горіння, отримав медичну допомогу на місці, від подальшої госпіталізації відмовився.
Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено особисті речі в загальному коридорі та в квартирі, пошкоджено меблі, вхідні двері, закопчено стіни та стелю в квартирі та в загальному коридорі. На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві. Причина виникнення займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Дніпрі горів цех з обробки вторинної сировини.