У Дніпрі горів цех з обробки вторинної сировини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У середу о 18:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території товариства з обмеженою відповідальністю за адресою: місто Дніпро, Самарський район, вулиця Виробнича. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За повідомленням негайно направлені чергові відділення 1-ї, 3-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховому ангарному приміщенні по переробці вторинної сировини.
Вогнем пошкоджено дах одноповерхового ангару та знищено вторинну сировину (картонні тубуси та поліпропілен) всередині ангарного приміщення. Загальна площа пожежі становить 300 кв. метри.
Загиблих та постраждалих на місці пожежі немає.
Пожежу локалізовано о 18:56 та ліквідовано о 19:37.
До ліквідації пожежі залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
Нагадаємо, у центрі Києва через спалення сміття загорілось офісне приміщення.