В Днепре горел цех по обработке вторсырья
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В среду в 18:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории общества с ограниченной ответственностью по адресу: Днепр, Самарский район, улица Производственная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По сообщению немедленно направлены дежурные отделения 1-й, 3-й и 25-й государственных пожарно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном ангарного помещении по переработке вторичного сырья.
Огнем повреждена крыша одноэтажного ангара и уничтожено вторичное сырье (картонные тубусы и полипропилен) внутри ангарного помещения. Общая площадь пожара составляет 300 кв. метра.
Погибших и пострадавших на месте пожара нет.
Пожар локализован в 18:56 и ликвидирован в 19:37.
К ликвидации пожара привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Напомним, в центре Киева из-за сжигания мусора загорелось офисное помещение.