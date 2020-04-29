В Днепре горел цех по обработке вторсырья

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В среду в 18:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории общества с ограниченной ответственностью по адресу: Днепр, Самарский район, улица Производственная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.