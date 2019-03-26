В Киеве неизвестные с оружием пытались попасть в приемную нардепа

"В 13:07 в дежурную часть поступило сообщение прохожего о том, что на улице Александра Сабурова у приемной народного депутата находятся подозрительные люди с оружием. На место происшествия отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, неизвестные люди пытались попасть на прием к депутату, однако охрана их не пустила, из-за чего произошел конфликт. Охрана депутата пыталась заблокировать их, но визитеры, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер". Впоследствии эту машину с механическими повреждениями без номерных знаков обнаружили на улице Теодора Драйзера.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Продолжаются следственные и розыскные действия и решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, нардепа Владимира Куренного ограбили. Среди прочего из автомобиля нардепа забрали телефон Nokia 3310.



