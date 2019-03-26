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У Києві невідомі зі зброєю намагались потрапити у приймальню нардепа

Київ • УНН

 • 9558 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві на вулиці Олександра Сабурова невідомі люди зі зброєю намагались потрапити до приймальні народного депутата. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У Києві невідомі зі зброєю намагались потрапити у приймальню нардепа

“О 13:07 у чергову частину надійшло повідомлення перехожого про те, що вулиці Олександра Сабурова біля приймальні народного депутата перебувають підозрілі люди зі зброєю. На місце події вирушили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, невідомі люди намагались потрапити на прийом до депутата, однак охорона їх не пустила, через що стався конфлікт. Охорона депутата намагалась заблокувати їх, але візитери, протаранивши машину, втекли автомобілем “Рендж Ровер”. Згодом цю автівку з механічними пошкодженнями без номерних знаків виявили по вулиці Теодора Драйзера.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Тривають слідчі та розшукові дії та вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, нардепа Володимира Куренного пограбували. Серед іншого з автомобіля нардепа забрали телефон Nokia 3310.

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