В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киеве на Броварском проспекте, который на левом берегу столицы, частично ограничат движение до конца сентября. Об этом сообщил Киевавтодор, передает УНН.
Детали
На Броварском проспекте начинают средний ремонт. Будут заменять покрытие на участке от Черниговской площади до станции метро “Лесная”. Будут работать в направлении выезда из города. В ночь на 12 сентября на участке снимут старую дорожную одежду.
Во время ремонта на проспекте с 20:00 11 сентября до 30 сентября частично ограничат движение.
Напомним
Сегодня утром в столице было значительное осложнение движения транспорта.