У Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Києві на Броварському проспекті, що на лівому березі столиці, частково обмежать рух до кінця вересня. Про це повідомив Київавтодор, інформує УНН.
Деталі
На Броварському проспекті розпочинають середній ремонт. Замінюватимуть покриття на ділянці від Чернігівської площі до станції метро “Лісова”. Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. У ніч проти 12 вересня на ділянці знімуть старий дорожній одяг.
Під час ремонту на проспекті з 20:00 11 вересня до 30 вересня частково обмежать рух.
Нагадаємо
Сьогодні вранці у столиці було значне ускладнення руху транспорту.