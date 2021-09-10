У Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух

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На Броварському проспекті розпочинають середній ремонт. Замінюватимуть покриття на ділянці від Чернігівської площі до станції метро “Лісова”. Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. У ніч проти 12 вересня на ділянці знімуть старий дорожній одяг.

Під час ремонту на проспекті з 20:00 11 вересня до 30 вересня частково обмежать рух.

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Сьогодні вранці у столиці було значне ускладнення руху транспорту.