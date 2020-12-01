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В Киеве два антирекорда за сутки: больше всего больных и госпитализаций с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 25379 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1799 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, антирекорд для столицы. Умер за сутки 31 человек. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии - 148 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1799 человек. 31 случай - летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 72 277", - сообщил Кличко.

По его данным, за сутки заболели 902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года, 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 63 медика.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии - 148 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил мэр Киева.

Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 317. В Подольском - 235 и в Святошинском районе - 216 случаев", - отметил Кличко.

Он констатировал, что динамика заболеваемости не уменьшается, и "все больше больных нуждаются в госпитализации".

Добавим, в Украине на 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 355 172 человека, летальных случаев - 12 548. Прирост случаев заболевания за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.

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