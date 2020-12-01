У Києві два антирекорди за добу: найбільше хворих та госпіталізацій з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За минулу добу у Києві зафіксували 1799 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, антирекорд для столиці. Померла за добу 31 людина. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії - 148 людей. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1799 людей. 31 випадок - летальний. Усього від вірусу померли 1323 киянина. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 72 277", - повідомив Кличко.
За його даними, за добу захворіли 902 жінки віком від 19 до 86 років, 791 чоловік віком від 19 до 91 року, 63 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 43 хлопчика від 3 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 63 медики.
"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії - 148 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав мер Києва.
Одужали в столиці за добу 409 людей. Усього коронавірус подолали 23 252 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 317. У Подільському – 235 та в Святошинському районі – 216 випадків", - вказав Кличко.
Він констатував, що динаміка захворюваності не зменшується, і "все більше хворих потребують госпіталізації".
Додамо, в Україні на 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 355 172 особи, летальних випадків – 12 548. Приріст випадків захворювання за добу - понад 12 тисяч, зростання з початком нового тижня.