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В Киеве дети под звуки взрывов с криками убегали в укрытие: в ОП отреагировали на видео

Киев • УНН

 • 943609 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Дети под звуки взрывов в Киеве убегали в укрытие - соответствующее видео распространяется по сети. На резонансные кадры уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская, а также глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Украинские дети. Каждый раз, когда раздается воздушная тревога. Вот так выглядит обычный будний день. Спасибо всем в мире, кто помогает защищать людей и наших детей от российского террора, от государства-террориста. Слава Украине!" - написал в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский.

Первая леди Украины Елена Зеленская тоже не оставила видео без внимания и добавила, что теперь "это наша реальность", но Украина продолжает бороться. 

"Киев. Утро после бессонной ночи под обстрелами. Снова тревога…

Дети, с криками бегущие в укрытие под звуки взрывов, – это наша реальность. Но так не должно быть – нигде и никогда. Страх невозможно выключить – но мы не замираем, а действуем. Украина продолжает бороться", - написала Елена Зеленская в Twitter.

Добавим

Глава ОП Андрей Ермак в свою очередь отметил, что "за это также будет ответственность для каждого врага".

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