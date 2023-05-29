У Києві діти під звуки вибухів з криками тікали в укриття: в ОП відреагували на відео
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Діти під звуки вибухів у Києві тікали в укриття - відповідне відео шириться мережею. На резонансні кадри вже відреагував Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська, а також глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Українські діти. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Ось такий вигляд має звичайний будній день. Дякую всім у світі, хто допомагає захищати людей і наших дітей від російського терору, від держави-терориста. Слава Україні!" - написав у Telegram Президент України Володимир Зеленський.
Перша леді України Олена Зеленська теж не лишила відео без уваги і додала, що тепер "це наша реальність", але Україна продовжує боротись.
"Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога…
Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись", - написала Олена Зеленська у Twitter.
Додамо
Голова ОП Андрій Єрмак у свою чергу зазначив, що "за це також буде відповідальність для кожного ворога".
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