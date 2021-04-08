В Киеве мужчина плюнул в кассиршу АЗС из-за просьбы надеть маску
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В соцсетях появилось видео, где клиент АЗС плюнул в женщину за кассой. Предшествовало события то, что человек отказался надеть маску и получил от нее замечания. Как сообщают в патрульной полиции, сегодня этого гражданина разыскали, передает УНН.
Детали
Инспекторы оформили на мужчину постановление по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.
Гражданина доставили в Дарницкое управления полиции для выяснения обстоятельств произошедшего на АЗС и предоставления правовой квалификации его действий.
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Отметим, что это не единичный случай.
Так, в Мариуполе четверо молодых людей нанесли телесные повреждения 23-летнему мариупольцу, из-за замечания кондуктора в троллейбусе с просьбой надеть маски.
В Луцке мужчина устроил конфликт с патрульными полицейскими из-за отсутствия маски в супермаркете, в результате столкновений одного милиционера доставили в больницу.