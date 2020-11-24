У Маріуполі "антимасочники" побили пасажира тролейбусу, потім вибачалися на камеру

Так, за даними поліції, подія сталася 20 листопада.

“До громадського транспорту увійшла компанія молодиків, двоє з яких перебували без захисних масок. Кондуктор зробила зауваження, однак натомість отримала у відповідь нецензурні висловлювання з боку компанії. За жінку заступився 23-річний пасажир. Четверо порушників накинулися на нього із кулаками та завдали тілесних ушкоджень. Особи підозрюваних встановлені, ними виявилися місцеві мешканці, віком від 18 до 19 років”, — повідомили в поліції.

За даними пресслужби, поліцейські внесли цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.

Варто зазначити, що напередодні у мережі з’явилось відео побиття у громадському транспорті. Окрім того, оприлюднено також відеозапис, де молодики вибачаються за свій вчинок, начебто “після виховної бесіди з активістами”.

Як повідомляв УНН, раніше у столичному метро чоловік напав з ножем на поліцейського та пасажирів через прохання одягти маску.