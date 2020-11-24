В Мариуполе "антимасочники" избили пассажира троллейбуса, потом извинялись на камеру
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На прошлой неделе в Мариуполе четверо молодых людей нанесли телесные повреждения 23-летнему мариупольцу, который вступился за кондуктора в троллейбусе. Правоохранители установили личности нарушителей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального отдела полиции Донецкой области.
Так, по данным полиции, инцидент произошел 20 ноября.
"В общественный транспорт вошла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако взамен получила в ответ нецензурные высказывания со стороны компании. За женщину вступился 23-летний пассажир. Четверо нарушителей набросились на него с кулаками и нанесли телесные повреждения. Личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет", - сообщили в полиции.
По данным пресс-службы, полицейские внесли это событие в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.
Стоит отметить, что накануне в сети появилось видео избиения в общественном транспорте. Кроме того, обнародовано также видеозапись, где молодые люди извиняются за свой поступок, якобы "после воспитательной беседы с активистами".
Как сообщал УНН, ранее в столичном метро мужчина напал с ножом на полицейского и пассажиров за просьбу одеть маску.