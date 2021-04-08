У Києві чоловік плюнув у касирку АЗС через прохання надягнути маску
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У соцмережах з’явилося відео, де клієнт АЗС плюнув у жінку за касою. Передувало події те, що чоловік відмовився надягти маску й отримав від неї зауваження. Як повідомляють в патрульній поліції, сьогодні цього громадянина розшукали, передає УНН.
Деталі
Інспектори оформили на чоловіка постанову за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.
Громадянина доставили у Дарницьке управління поліції для з’ясування обставин події, що сталася на АЗС та надання правової кваліфікації його діям.
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Відзначимо, що це не поодинокий випадок.
Так, у Маріуполі четверо молодиків завдали тілесні ушкодження 23-річному маріупольцю, через зауваження кондуктора у тролейбусі з проханням одягти маски.
У Луцьку чоловік влаштував конфлікт з патрульними поліцейськими через відсутність маски в супермаркеті, внаслідок сутичок одного правоохоронця доправили до лікарні.