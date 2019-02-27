В Китае разработали первый стандарт на стволовые клетки

Стандарт, первый в своем роде в Китае, был разработан несколькими китайскими исследовательскими организациями, включая Китайское общество цитобиологии, Институт стволовых клеток и регенеративной медицины при Академии наук Китая и Китайский институт по стандартизации.

Сообщается, что стандарт определяет основные характеристики ЭСК человека, а также устанавливает технический регламент по контролю качества и соответствующие требования к использованию и распространению человеческих ЭСК.

В последние годы в Китае было осуществлено и зарегистрировано более 30 клинических исследовательских проектов в области ЭСК. Тем не менее, как отмечают эксперты, ЭСК сильно отличались, так как были получены из разных источников и разными методами.

По мнению экспертов, существует срочная необходимость принятия единого стандарта для содействия более эффективному развитию клинических исследований и экспериментов в этой области. Поэтому стандарт будет играть важную роль в защите прав и интересов объектов исследований, стандартизации развития исследований ЭСК и содействии их применению.

Ранее УНН сообщал, что комитет ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генов человеческих эмбрионов.