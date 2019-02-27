У Китаї розробили перший стандарт на стовбурові клітини

Стандарт, перший в своєму роді в Китаї, був розроблений декількома китайськими дослідними організаціями, включаючи Китайське суспільство цітобіологіі, Інститут стовбурових клітин і регенеративної медицини при Академії наук Китаю і Китайський інститут по стандартизації.

Повідомляється, що стандарт визначає основні характеристики ЕСК людини, а також встановлює технічний регламент з контролю якості та відповідні вимоги до використання і поширення людських ЕСК.

В останні роки в Китаї було здійснено і зареєстровано понад 30 клінічних дослідницьких проектів в області ЕСК. Проте, як відзначають експерти, ЕСК сильно відрізнялися, так як були отримані з різних джерел і різними методами.

На думку експертів, існує термінова необхідність прийняття єдиного стандарту для сприяння більш ефективному розвитку клінічних досліджень і експериментів у цій галузі. Тому стандарт буде відігравати важливу роль у захисті прав та інтересів об'єктів досліджень, стандартизації розвитку досліджень ЕСК і сприяння їх застосуванню.

Раніше УНН повідомляв, що комітет ЮНЕСКО закликав ввести мораторій на зміну генів людських ембріонів.