В Кирилловке в море упал российский вертолет с оккупантами

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«Оккупанты не зря рекламируют курортный сезон в Кирилловке. Пляжи здесь такие привлекательные, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья», - написал Федоров.

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области наблюдают очередную волну выезда гражданских, поскольку в регионе увеличилось количество "хлопка", а российские оккупанты продолжают террор населения.