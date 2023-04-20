У Кирилівці у море впав російський гелікоптер з окупантами

Цитата

«Окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці. Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя», - написав Федоров.

Доповнення

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спостерігають чергову хвилю виїзду цивільних, оскільки у регіоні збільшилася кількість "бавовни", а російські окупанти продовжують терор населення.