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В Херсоне у мужчины изъяли наркотиков на 250 тыс. гривен

В Херсоне у мужчины изъяли наркотиков на 250 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 13645 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Херсоне полицейские задержали мужчину, который изготавливал и распространял амфетамин. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 250 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"Во время обыска в его автомобиле и гараже изъяли банковские карточки, деньги, пистолет, лабораторное оборудование и 360 граммов амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В Херсоне работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Днепровского отделения полиции под процессуальным руководством Херсонской городской прокуратуры разоблачили 32-летнего херсонца, который изготавливал амфетамин с помощью лабораторного оборудования.

Отмечается, что психотропы он сбывал несколькими способами: как с помощью закладок, так и во время личных встреч с потенциальными клиентами. Деньги получал на банковские карточки мгновенными переводами.

По словам начальника Управления противодействия наркопреступности областного ГУНП Андрея Денисьева, преступную деятельность фигурант организовал в гараже, где находилась стационарная лаборатория.

Во время обыска у злоумышленника изъято 300 граммов амфетамина, а еще 60 граммов психотропа и пистолет нашли в его автомобиле. Также изъяты мобильные телефоны, упаковочные материалы, электронные весы, лабораторное оборудование и автомобиль.

Изъятые наркотики направлены на исследование.

"Мужчина проверяется на причастность к угону автомобилей на территории области. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - отметили правоохранители.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в Киеве в ходе проведения обысков у 30-летнего уроженца Львова изъято 1800 таблеток и около 400 ампул с содержанием сильнодействующих лекарственных средств "метандиенон" и "нандролон". За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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