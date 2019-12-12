У Херсоні у чоловіка вилучили наркотиків на 250 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Херсоні поліцейські затримали чоловіка, який виготовляв та розповсюджував амфетамін. Вартість вилучених наркотиків на "чорному ринку" становить 250 тис. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Під час обшуку в його автомобілі та гаражі вилучили банківські картки, гроші, пістолет, лабораторне обладнання та 360 грамів амфетаміну. Вартість вилучених наркотиків на "чорному ринку" становить 250 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.
У Херсоні працівники Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими Дніпровського відділення поліції під процесуальним керівництвом Херсонської міської прокуратури викрили 32-річного херсонця, який виготовляв амфетамін за допомогою лабораторного обладнання.
Зазначається, що психотропи він збував кількома способами: як за допомогою закладок, так і під час особистих зустрічей з потенційними клієнтами. Гроші отримував на банківські картки миттєвими переказами.
За словами начальника Управління протидії наркозлочинності обласного ГУНП Андрія Денисьєва, злочинну діяльність фігурант організував у гаражі, де знаходилася стаціонарна лабораторія.
Під час обшуку у зловмисника вилучено 300 грамів амфетаміну, а ще 60 грамів психотропу та пістолет знайшли в його автомобілі. Також вилучені мобільні телефони, пакувальні матеріали, електронні ваги, лабораторне обладнання та автомобіль.
Вилучені наркотики направлені на дослідження.
"Чоловік перевіряється на причетність до угонів автомобілів на території області. Нині він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - зазначили правоохоронці.
Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві в ході проведення обшуків у 30-річного уродженця Львова вилучено 1800 таблеток та близько 400 ампул із вмістом сильнодіючих лікарських засобів "метандієнон" та "нандролон". За вчинений злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.