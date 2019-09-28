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В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Киев • УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Харькове 28 сентября протестовали против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Как сообщает издание, около двух сотен представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены апелляционного суда.

Поводом для проведения протестного мероприятия стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 — Владимир Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова — в списки на обмен с российской стороной.

Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией.

Также участники акции отмечают, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о “безнаказанности совершения терактов на территории Украины”.

Протестующие заявили, что сегодняшняя акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.

Накануне акции представители общественных организаций написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших — школьник Даниил Дидык.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям “террористический акт”, “незаконное обращение с оружием”.

22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защиту затягивают процесс рассмотрения дела, хотя она, по словам прокурора, была завершена на 90%.

В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте изначально, ведь в коллегии судей произошла замена.

Всего, по данным адковата пострадавших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.

3 сентября 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Напомним, в ночь с 27 на 28 сентября под стенами Офиса президента провели акцию “Ночь на Банковой. Снова”.

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