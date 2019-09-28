В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Харькове 28 сентября протестовали против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как сообщает издание, около двух сотен представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены апелляционного суда.
Поводом для проведения протестного мероприятия стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 — Владимир Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова — в списки на обмен с российской стороной.
Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией.
Также участники акции отмечают, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о “безнаказанности совершения терактов на территории Украины”.
Протестующие заявили, что сегодняшняя акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.
Накануне акции представители общественных организаций написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.
22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших — школьник Даниил Дидык.
26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям “террористический акт”, “незаконное обращение с оружием”.
22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защиту затягивают процесс рассмотрения дела, хотя она, по словам прокурора, была завершена на 90%.
В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте изначально, ведь в коллегии судей произошла замена.
Всего, по данным адковата пострадавших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.
3 сентября 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
Напомним, в ночь с 27 на 28 сентября под стенами Офиса президента провели акцию “Ночь на Банковой. Снова”.