В Харькове 15-летняя девочка повесилась в ванной

"Это произошло 24 ноября, около 1:30. Она повесилась в ванной комнате. Девушка стояла на учете в больнице, жила с матерью. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас общаются с родителями. Ей было 15 лет", - рассказали в отделе коммуникации.

Напомним, в лесу вблизи Чернигова нашли повешенным 20-летнего парня.