В Харькове 15-летняя девочка повесилась в ванной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Харькове 15-летняя школьница повесилась в ванной, отмечается, что она стояла на учете в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Это произошло 24 ноября, около 1:30. Она повесилась в ванной комнате. Девушка стояла на учете в больнице, жила с матерью. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас общаются с родителями. Ей было 15 лет", - рассказали в отделе коммуникации.
Напомним, в лесу вблизи Чернигова нашли повешенным 20-летнего парня.