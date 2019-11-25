У Харкові 15-річна дівчинка повісилася у ванній
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові 15-річна школярка повісилася у ванній, зазначається, що вона стояла на обліку у лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харьківській області.
"Це сталося 24 листопада, близько 01:30. Вона повісилася у ванній кімнаті. Дівчина стояла на обліку у лікарні, мешкала з матір’ю. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство - ред.) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Зараз спілкуються з батьками. Їй було 15 років", - розповіли у відділі комунікації.
Нагадаємо, у лісі поблизу Чернігова знайшли повішеним 20-річного хлопця.