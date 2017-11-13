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В Харьковской области в отделении полиции по неизвестным причинам умер человек

В Харьковской области в отделении полиции по неизвестным причинам умер человек

Киев  •  УНН

 • 14762 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Харьковской области в отделении полиции по неизвестным причинам умер человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Труп 34-летнего мужчины обнаружили вчера, 12 ноября, в 8:00 в коридоре административного здания Харьковского отдела полиции в городе Мерефа.

В настоящее время установлено, что мужчину с 2016 года разыскивали по подозрению в совершении кражи. 11 ноября около 19:30 его доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Около 22:00 он пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали "скорую". После осмотра человек от госпитализации отказался.

На следующий день, 12 ноября, в 8:00 умершего обнаружили рабочие Харьковского отдела полиции в коридоре на втором этаже административного здания без признаков жизни. При осмотре тела видимых недавних телесных повреждений не обнаружено. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 ч. 1 УК Украины (внезапная смерть). Одновременно прокуратура Харьковской области по данному факту начала производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области по этому поводу комментарий пока не предоставляют.

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