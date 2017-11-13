У Харківській області у відділенні поліції з невідомих причин помер чоловік

Труп 34-річного чоловіка виявили вчора, 12 листопада, о 8:00 в коридорі адміністративної будівлі Харківського відділу поліції в місті Мерефа.

На цей час встановлено, що чоловіка з 2016 року розшукували за підозрою у скоєнні крадіжки. 11 листопада близько 19:30 його доставили до відділу поліції для дачі пояснень. Близько 22:00 він поскаржився на погане самопочуття, йому викликали "швидку". Після огляду чоловік від госпіталізації відмовився.

Наступного дня, 12 листопада, о 8:00 померлого виявили робітники Харківського відділу поліції в коридорі на другому поверсі адміністративної будівлі без ознак життя. Під час огляду тіла видимих недавніх тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України (раптова смерть). Одночасно прокуратура Харківської області за вказаним фактом розпочала провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області з цього приводу коментар поки не надають.