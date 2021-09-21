В Харьковской мэрии раздают коммунальное имущество родственникам и друзьям

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Харьковское управление коммунального имущества и приватизации без конкурса продлило договор аренды нежилых помещений ООО "Трансмейл-2012" Дмитрия Ариха на срок 2 года 11 месяцев. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре (ХАЦ), передает УНН.

Приказ подписал заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Владимир Солошкин 16 сентября.

Цитата:

"Продолжить без аукциона договор аренды от 20.11.2018 под № 7016, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Трансмейл - 2012" нежилое помещение второго этажа № 23 площадью 56,3 кв. м, по адресу: г. Харьков, ул. Свистуна, 2-Б, лит. "Б-3", балансодержателем которого является коммунальное предприятие "Троллейбусное депо № 3" на срок 2 года 11 месяцев, как такое, что продлевается впервые", - говорится в приказе.

Единственным учредителем ООО "Трансмейл-2012" является Дмитрий Арих - брат депутата горсовета, председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Игоря Ариха. Директором предприятия является Александр Шептура, объясняют в ХАЦ.

"ООО "Трансмейл-2012" занимается обслуживанием нескольких городских маршрутов.

Интересно, что Игорь Арих регулярно получает деньги от КП "Троллейбусное депо № 3" в качестве погашения задолженности по договору поручительства.

По данным декларации Ариха за 2020 год, от этого КП он получил 700 тыс. грн", - резюмировали антикоррупционеры.

К слову

Ранее в ХАЦ сообщили, что адвокат директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, вице-мера Харькова Семена Сироты - Юлия Плетнева приобретет часть местного памятника архитектуры. Речь идет о нежилых помещениях технического этажа общей площадью 326,4 кв. м по ул. Полтавский Шлях, 46. Аукцион по продаже помещений состоялся через "Прозоро.Продажи".

Стартовая цена аукциона была 585,4 тыс. грн. Единственным конкурентом Плетневой был Андрей Тищенко, который предложил за помещение их стартовую цену. В свою очередь, Плетнева предложила выкупить помещения за 591 тыс. грн, или по стоимости 1 тыс. 793 грн. за кв. м.

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