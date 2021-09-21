У Харківській мерії роздають комунальне майно родичам та друзям
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Харківське управління комунального майна та приватизації без конкурсу продовжило договір оренди нежитлових приміщень ТОВ “Трансмейл-2012” Дмитра Аріха на термін 2 роки 11 місяців. Про це повідомили в Харківському антикорупційному центрі (ХАЦ), передає УНН.
Наказ підписав заступник директора Департаменту економіки та комунального майна Володимир Солошкін 16 вересня.
Цитата:
“Продовжити без аукціону договір оренди від 20.11.2018 за № 7016, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю "Трансмейл — 2012“ на нежитлове приміщення другого поверху № 23 площею 56,3 кв. м, за адресою: м. Харків, вул. Свистуна, 2-Б, літ. "Б-3“, балансоутримувачем якого є комунальне підприємство "Тролейбусне депо № 3“ на строк 2 роки 11 місяців, як такий, що подовжується вперше”, — йдеться у наказі.
Єдиним засновником ТОВ “Трансмейл-2012” є Дмитро Аріх — брат депутата міськради, голови постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та екології Ігора Аріха. Директором підприємства є Олександр Шептура, пояснюють в ХАЦ.
“ТОВ "Трансмейл-2012“ займається обслуговуванням кількох міських маршрутів.
Цікаво, що Ігор Аріх регулярно отримує гроші від КП "Тролейбусне Депо № 3“ як погашення заборгованості згідно з договором поруки.
За даними декларації Аріха за 2020 рік, від цього КП він отримав 700 тис. грн”, — резюмували антикорупціонери.
До слова
Раніше у ХАЦ повідомили, що адвокат директора Департаменту житлово-комунального господарства, віцемера Харкова Семена Сироти — Юлія Плєтньова придбає частину місцевої пам’ятки архітектури. Йдеться про нежитлові приміщення технічного поверху загальною площею 326,4 кв. м по вул. Полтавський Шлях, 46. Аукціон з продажу приміщень відбувся через “Прозоро.Продажі”.
Стартова ціна аукціону була 585,4 тис. грн. Єдиним конкурентом Плєтньової був Андрій Тищенко, який запропонував за приміщення їх стартову ціну. Своєю чергою, Плєтньова запропонувала викупити приміщення за 591 тис. грн, або по вартості 1 тис. 793 грн. за кв. м.