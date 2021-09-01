Адвокат віцемера Харкова виграла тендер на купівлю частини пам'ятки архітектури

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КИЇВ. 1 вересня УНН. Адвокат директора Департаменту житлово-комунального господарства, віцемера Харкова Семена Сироти - Юлія Плєтньова придбає частину місцевої пам'ятки архітектури. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає УНН.

Деталі

Мова про нежитлові приміщення технічного поверху загальною площею 326,4 кв.м по вул. Полтавський Шлях, 46. Аукціон з продажу приміщень відбувся через “Прозоро.Продажі”.

Стартова ціна аукціону була 585,4 тис. грн. Єдиним конкурентом Плєтньової був Андрій Тищенко, який запропонував за приміщення їх стартову ціну. В свою чергу, Плєтньова запропонувала викупити приміщення за 591 тис. грн, або по вартості 1 тис. 793 грн. за кв. м.

Переможець торгів має укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури або її частину.

У Харківському антикорупційному центрі нагадали, що у квітні депутати Харківської міськради дозволили продаж 23 підвалів та одного технічного поверху у житлових будинках міста Харкова.

“Ось саме цей технічний поверх і купує Плєтньова”, — уточнили експерти, додаючи, що вказані приміщення були на балансі КП “Жилкомсервіс”, яке підпорядковане Департаменту Сироти.

Наразі Плєтньова захищає Сироту у суді. Останній є обвинуваченим у зловживанні службовим становищем та привласненні коштів підприємства.

Доповнення

На минулому тижні в Харківській міськраді поліція проводила обшук саме департаменту ЖКХ. Чиновників Ігоря Терехова підозрюють у привласненні коштів містян шляхом завищення цін на прибирання житлових будинків.

Роботи виконувало КП “Жилкомсервіс”, яке ще у 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де не створено ОСББ. 

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