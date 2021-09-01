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Адвокат вице-мера Харькова выиграла тендер на покупку части памятника архитектуры

Адвокат вице-мера Харькова выиграла тендер на покупку части памятника архитектуры

Киев  •  УНН

 • 15776 просмотра

КИЕВ. 1 сентября УНН. Адвокат директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, вице-мера Харькова Семена Сироты - Юлия Плетнева приобретет часть местной достопримечательности архитектуры. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Детали

Речь о нежилых помещениях технического этажа общей площадью 326,4 кв.м по ул. Полтавский Шлях, 46. Аукцион по продаже помещений состоялся через “Прозоро.Продажи”.

Стартовая цена аукциона была 585,4 тыс. грн. Единственным конкурентом Плетневой был Андрей Тищенко, который предложил за помещение их стартовую цену. В свою очередь, Плетнева предложила выкупить помещения за 591 тыс. грн, или по стоимости 1 тыс. 793 грн. за кв. м.

Победитель торгов должен заключить охранный договор на памятник архитектуры или ее часть.

В Харьковском антикоррупционном центре напомнили, что в апреле депутаты Харьковского горсовета разрешили продажу 23 подвалов и одного технического этажа в жилых домах города Харькова.

“Вот именно этот технический этаж и покупает Плетнева”, — уточнили эксперты, добавляя, что указанные помещения находились на балансе КП “Жилкомсервис”, которое подчинено Департаменту Сироты.

Сейчас Плетнева защищает Сироту в суде. Последний является обвиняемым в злоупотреблении служебным положением и присвоении средств предприятия.

Дополнение

На прошлой неделе в Харьковском горсовете полиция проводила обыск именно департамента ЖКХ. Чиновников Игоря Терехова подозревают в присвоении средств горожан путем завышения цен на уборку жилых домов.

Работы выполняло КП “Жилкомсервис”, которое еще в 2016 году Игорь Терехов уполномочил обслуживать дома, где не были созданы ОСМД.

Украинские Национальные Новости

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