В Казахстане разбился самолет: погибли 4 человека

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45533 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63730 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108027 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143739 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195076 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193189 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279231 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326976 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157845 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143142 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Казахстане разбился самолет: погибли 4 человека

В Казахстане разбился самолет: погибли 4 человека

Киев  •  УНН

 • 16681 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Самолет Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана разбился вблизи Алматы. Четыре человека, находившихся на борту погибли, а двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Казахскую службе “Радио Свобода”.

Детали

По сообщению пресс-службы аэропорта Алматы, “самолет АН-26 Комитета национальной безопасности на маршруте Нур-Султан-Алматы разбился во время посадки”.

Инцидент произошел вблизи села Кизилту Алматинской области. Самолет разбился незадолго до взлетно-посадочной полосы.

Цитата

“Я выражаю свои соболезнования семьям и друзьям военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Алматы. Я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. От моего имени началась работа по установлению причин катастрофы. Такие случаи не должны повториться”, - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

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Публикация от Almaty | KZ | Telegram (@kris_p_almaty)

Напомним

В Турции разбился военный вертолет, 11 человек погибли.

В штате Джорджия в округе Холл произошла авиакатастрофа. По меньшей мере три человека погибли.

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