В Казахстане разбился самолет: погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Самолет Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана разбился вблизи Алматы. Четыре человека, находившихся на борту погибли, а двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Казахскую службе “Радио Свобода”.
Детали
По сообщению пресс-службы аэропорта Алматы, “самолет АН-26 Комитета национальной безопасности на маршруте Нур-Султан-Алматы разбился во время посадки”.
Инцидент произошел вблизи села Кизилту Алматинской области. Самолет разбился незадолго до взлетно-посадочной полосы.
Цитата
“Я выражаю свои соболезнования семьям и друзьям военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Алматы. Я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. От моего имени началась работа по установлению причин катастрофы. Такие случаи не должны повториться”, - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Напомним
В Турции разбился военный вертолет, 11 человек погибли.
В штате Джорджия в округе Холл произошла авиакатастрофа. По меньшей мере три человека погибли.