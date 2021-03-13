У Казахстані розбився літак: загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Літак Прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану розбився поблизу Алмати. Чотири людини, які перебували на борту загинули, а двоє перебувають у важкому стані. Про це пише УНН з посиланням на Казахську службу “Радіо Свобода”.
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За повідомленням пресслужби аеропорту Алмати, “літак АН-26 Комітету національної безпеки на маршруті Нур-Султан- Алмати розбився під час посадки”.
Інцидент стався поблизу села Кизилту Алматинської області. Літак розбився незадовго до злітно-посадкової смуги.
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“Я висловлюю свої співчуття родинам та друзям військовослужбовців, загиблих внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Алмати. Я бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання. Від мого імені розпочалася робота з встановлення причин катастрофи. Такі випадки не повинні повторитися”, — написав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у Twitter.
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