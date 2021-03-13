У Казахстані розбився літак: загинули 4 людини

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За повідомленням пресслужби аеропорту Алмати, “літак АН-26 Комітету національної безпеки на маршруті Нур-Султан- Алмати розбився під час посадки”.

Інцидент стався поблизу села Кизилту Алматинської області. Літак розбився незадовго до злітно-посадкової смуги.

Цитата

“Я висловлюю свої співчуття родинам та друзям військовослужбовців, загиблих внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Алмати. Я бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання. Від мого імені розпочалася робота з встановлення причин катастрофи. Такі випадки не повинні повторитися”, — написав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у Twitter.

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