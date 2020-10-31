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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 10:59 • 90329 просмотра

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4 марта, 09:55 • 97970 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102675 просмотра

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В Карпатах из-за снега и тумана заблудились туристы из Львова

В Карпатах из-за снега и тумана заблудились туристы из Львова

Киев  •  УНН

 • 18135 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На Прикарпатье из-за снега и тумана у озера Несамовыте заблудились туристы из Львова, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"31 октября в 14:35 ... поступило сообщение о том, что туристы: 1999 г.р. и 1997 г.р., жители города Львов, двигаясь по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовыте Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями (выпадение мокрого снега, туман) значительно обессилев, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно продолжать движение. Телефонная связь с лицами периодически поддерживалась", - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, в 14:55 для проведения поисково-спасательных работ направлено 4 спасателей.

"В 16:20 спасатели встретили истощенных туристов неподалеку озера Несамовыте, предоставили им горячий чай, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели обеспечили сопровождение туристов НСБ "Заросляк", где туристы остались на ночлег", - говорится в сообщении.

Напомним, на Прикарпатье в горах заблудились двое туристов.

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