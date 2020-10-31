У Карпатах через сніг та туман заблукали туристи зі Львова

“31 жовтня о 14:35... надійшло повідомлення про те, що туристи: 1999 р.н. та 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, у зв’язку із ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування та не можуть самостійно продовжувати рух. Телефонний зв’язок з особами періодично підтримувався”, — йдеться у повідомленні.

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За даними ДСНС, о 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 4 рятувальників.

“О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальники забезпечили супровід туристів до НСБ „Заросляк“, де туристи залишились на ночівлю”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті у горах заблукали двоє туристів.