В Кабмине ожидают принятие законопроекта о админпроцедуре в начале 2021 года

“Конечно, мы хотим, чтобы во втором чтении наконец был проголосован закон (законопроект — ред.) об административной процедуре, потому что это огромный будет вклад нашего правительства в дебюррократизацию и соблюдения прав человека”, — заявил Немчинов.

По словам чиновника, история законопроекта о административной процедуре продолжается фактически 20 лет.

“Его пробовали вносить предыдущие правительства, его пробовали делать кодексом. А на самом деле это тот документ, который ждут все — и украинцы, и европейцы. Потому что это наши международные обязательства. Это возможность каждого человека понимать, какую информацию о нем собирает государство, это иметь право при рассмотрении его вопросов, давать объяснения и возражения. Это тот закон, который с одной стороны упростит любому человеку доступ к информации о ней, а с другой — даст возможность пользоваться этой информацией, использовать ее. Не ходить в сотни различных институтов касательно этой информации, в том же числе — диджитализация. Это тогда, когда государство не будет требовать от тебя то, что и так знает. Поэтому, мы ждем принятия во втором чтении и очень благодарны, что была поддержка в первом чтении. Мы будем рассчитывать, что на первой посленовогодний сессии нам удастся проголосовать этот закон во втором чтении”, — подчеркнул Немчинов.

Отметим, что чиновник также заявил о разработке законопроекта о реформе Кабмина.

“Хотим предложить комплексные изменения в Закон Украины о Кабинете министров Украины и центральных органах исполнительной власти. Мы уже провели его обсуждение, мы представили его на координационном совете по вопросам реформирования государственного управления. Это для нас будет такой, наверное, самый важный документ”, — подчеркнул министр.

Напомним, что в сентябре Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект № 3475 об административной процедуре. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины



В то же время, в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создана рабочая группа по разработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об административной процедуре.



Законопроект впервые на законодательном уровне разрешит урегулировать совокупность отношений между органами исполнительной власти и другими субъектами. Он касается права каждого частного лица на получение доступа к материалам дела, которое его касается.

Отмечается, что это обеспечивает равенство лиц перед законом, ведь ко всем однопорядковым делам применяется одинаковая процедура, а существование законодательно установленной процедуры является исходной точкой для осуществления контроля, в частности судебного, за законностью деятельности органов власти.