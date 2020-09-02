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Рада підтримала урядовий законопроект про адмінпроцедуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроект №3475 про адміністративну процедуру. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала урядовий законопроект про адмінпроцедуру

"Цей закон і його основне призначення - щоб визначити єдині правила між особою і державою і стати фундаментом", - сказав під час обговорення законопроекту заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект вперше на законодавчому рівні дозволить врегулювати сукупність відносин між органами виконавчої влади і іншими суб’єктами.

"У проекті зроблено спробу передбачити спільні для всіх адміністративних органів процедурні правила їх діяльності, пов’язаної із взаємовідносинами з фізичними та юридичними особами "щодо прийняття та виконання адміністративних актів", - йдеться у висновку головного експертного управління.

Так, законопроект стосується права кожної приватної особи на отримання доступу до матеріалів справи, яка її стосується. Зазначається, що це забезпечує рівність осіб перед законом, адже до всіх однопорядкових справ застосовується однакова процедура, а існування законодавчо встановленої процедури є вихідною точкою для здійснення контролю, зокрема судового, за законністю діяльності органів влади.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо реформи патентного законодавства.

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