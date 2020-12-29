У Кабміні очікують на ухвалення законопроекту про адмінпроцедуру на початку 2021 року

“Звичайно, ми хочемо, щоб у другому читанні нарешті був проголосований закон (законопроект — ред.) про адміністративну процедуру, тому що це величезний буде внесок нашого уряду в дебюрократизацію й дотримання прав людини”, — заявив Немчінов.

За словами урядовця, історія законопроекту про адміністративну процедуру триває фактично 20 років.

“Його пробували вносити попередні уряди, його пробували робити кодексом. А насправді це той документ, який чекають усі — і українці, і європейці. Тому що це наші міжнародні зобов’язання. Це можливість кожної людини розуміти, яку інформацію про неї збирає держава, це мати право бути при розгляді її питань, давати пояснення та заперечення. Це той закон, який з одного боку спростить будь-якій людині доступ до інформації про неї, а з іншої — дасть можливість користуватися цією інформацією, використовувати її. Не ходити в сотні різних інституцій за цією інформацією, в тому ж числі — диджиталізація. Це тоді, коли держава не вимагатиме від тебе то, що й так знає. Тому, ми чекаємо ухвалення в другому читанні й дуже дякуємо, що була підтримка в першому читанні. Ми будемо розраховувати, що на першій післяноворічний сесії нам вдасться проголосувати цей закон у другому читанні”, — підкреслив Немчінов.

Зазначимо, що посадовець також заявив про розробку законопроекту про реформу Кабміну.

“Хочемо запропонувати комплексні зміни до Закону України про Кабінет міністрів України й центральні органи виконавчої влади. Ми вже провели його обговорення, ми презентували його на координаційній раді з питань реформування державного управління. Це для нас буде такий, напевно, самий важливий документ”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроект № 3475 про адміністративну процедуру. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів України



Водночас, у Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створено робочу групу з опрацювання та підготовки до другого читання законопроекту про адміністративну процедуру.



Законопроект має вперше на законодавчому рівні дозволити врегулювати сукупність відносин між органами виконавчої влади і іншими суб’єктами. Він стосується права кожної приватної особи на отримання доступу до матеріалів справи, яка її стосується.

Зазначається, що це забезпечує рівність осіб перед законом, адже до всіх однопорядкових справ застосовується однакова процедура, а існування законодавчо встановленої процедури є вихідною точкою для здійснення контролю, зокрема судового, за законністю діяльності органів влади.