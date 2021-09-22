В Кабмине назвали условие продолжения работы бизнеса в "красной" зоне

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128511 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144453 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120437 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118013 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 151533 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123925 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166838 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179771 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173055 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В Кабмине назвали условие продолжения работы бизнеса в "красной" зоне

В Кабмине назвали условие продолжения работы бизнеса в "красной" зоне

Киев  •  УНН

 • 25866 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В красной зоне карантина бизнес сможет продолжить работу, если будет выполнено главное условие - 100% работников и посетителей будут вакцинированы. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"В "красных регионах" бизнес сможет работать, если все работники и посетители будут на 100% двумя дозами вакцин", - заявил Шмыгаль.

Напомним

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлено "желтый" уровень эпидопасности.

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20 сентября сообщалось, что в среднем в Украине 40% полностью вакцинированных от COVID-19 педагогических работников.

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