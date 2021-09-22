В Кабмине назвали условие продолжения работы бизнеса в "красной" зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В красной зоне карантина бизнес сможет продолжить работу, если будет выполнено главное условие - 100% работников и посетителей будут вакцинированы. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"В "красных регионах" бизнес сможет работать, если все работники и посетители будут на 100% двумя дозами вакцин", - заявил Шмыгаль.
Напомним
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлено "желтый" уровень эпидопасности.
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20 сентября сообщалось, что в среднем в Украине 40% полностью вакцинированных от COVID-19 педагогических работников.