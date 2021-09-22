У Кабміні назвали умову продовження роботи бізнесу в “червоній” зоні

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“У “червоних регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та відвідувачі будуть на 100% двома дозами вакцин”, — заявив Шмигаль.

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За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

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20 вересня повідомлялося, що в середньому в Україні 40% повністю вакцинованих від COVID-19 педагогічних працівників.