У Кабміні назвали умову продовження роботи бізнесу в “червоній” зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У червоній зоні карантину бізнес зможе продовжити роботу, якщо буде виконана головна умова — 100% працівників і відвідувачів будуть вакциновані. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
“У “червоних регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та відвідувачі будуть на 100% двома дозами вакцин”, — заявив Шмигаль.
Нагадаємо
За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Жовтий” рівень: уряд пропонує два варіанти роботи бізнесу під час карантину
20 вересня повідомлялося, що в середньому в Україні 40% повністю вакцинованих від COVID-19 педагогічних працівників.