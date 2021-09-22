“Жовтий” рівень: уряд пропонує два варіанти роботи бізнесу під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як бізнес може працювати в “жовтій” та “червоній” зоні карантину. Про це він розповів під час засідання уряду, повідомляє УНН.
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“Від завтра в усіх регіонах країни запроваджується „жовтий“ рівень епіднебезпеки. Це означає додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах. Згідно з постановою, бізнесу пропонується два варіанти роботи:
• Працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі повинні мати „жовтий“ ковід-сертифікат, що засвідчує отримання однієї дози вакцини, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання. Бізнес має самостійно перевіряти наявність цих документів.
• Працювати з усіма додатковими обмеженнями „жовтої“ зони й не перевіряти відповідні документи про вакцинацію. Вибір залишається за підприємцями, і ми впевнені в їхній відповідальній позиції”, — повідомив Шмигаль.
Додамо
Він також додав, що темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в “червону” зону.
"У цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі мають “зелені” ковід-сертифікати“, — сказав він.
Доповнення
З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати будуть двох видів — “жовті” та “зелені”.