"Желтый" уровень: правительство предлагает два варианта работы бизнеса во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как бизнес может работать в "желтой" и "красной" зоне карантина. Об этом он рассказал во время заседания правительства, сообщает УНН.
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"С завтрашнего дня во всех регионах страны вводится "желтый" уровень эпидопасности. Это означает дополнительные ограничения по дистанции и количества мест в общественных заведениях. Согласно постановлению, бизнесу предлагается два варианта работы:
• Работать без дополнительных ограничений, но для этого 80% персонала и все посетители должны иметь "желтый" ковид-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Бизнес должен самостоятельно проверять наличие этих документов.
• Работать со всеми дополнительными ограничениями "желтой" зоны и не проверять соответствующие документы о вакцинации. Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции", - сообщил Шмыгаль.
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Он также добавил, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.
"В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители имеют "зеленые" ковид-сертификаты", - сказал он.
Дополнение
С 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зоны. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".