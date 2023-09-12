В ГУР подтвердили "хлопок" в брянской области рф, есть потери

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«Могу подтвердить «хлопок» в брянской области в квадрате объектов’, которые задействованы врагом для обеспечения агрессивной войны против Украины. Известно, что для оккупанта это событие создает дополнительные препятствия для дальнейшего обеспечения оккупационных сил», - рассказал Юсов.

Он отметил, что потери также присутствуют.

Добавим

Тем временем СМИ сообщают о том, что в Брянской области россии неизвестный летательный аппарат атаковал нефтебазу.

Дополнение

На днях в брянской области российская система ПВО якобы сбила беспилотник.



