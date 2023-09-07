У брянській області рф пролунали вибухи

Деталі

За його даними постраждалих і руйнувань через атаку безпілотника немає.

Цитата

«Силами Міністерства оборони РФ знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Богомаз звинуватив в атаці безпілотником Україну.

Додамо

За повідомленнями, у ніч на 7 вересня над ростовом-на-дому збили два безпілотники, у підмосков'ї начебто був збитий один дрон.