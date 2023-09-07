У брянській області рф пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уночі у брянській області російська система ППо нібито збила безпілотник. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, передає УНН.
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За його даними постраждалих і руйнувань через атаку безпілотника немає.
Цитата
«Силами Міністерства оборони РФ знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Богомаз звинуватив в атаці безпілотником Україну.
Додамо
За повідомленнями, у ніч на 7 вересня над ростовом-на-дому збили два безпілотники, у підмосков'ї начебто був збитий один дрон.