У ГУР підтвердили "бавовну" у брянській області рф, є втрати

Цитата

«Можу підтвердити «бавовну» у брянській області в квадраті об’єктів, які задіяні ворогом для забезпечення агресивної війни проти України. Відомо, що для окупанта ця подія створює додаткові перешкоди для подальшого забезпечення окупаційних сил», - розповів Юсов.

Він зазначив, що втрати також присутні.

Додамо

Тим часом ЗМІ повідомляють про те, що у Брянській області росії невідомий літальний апарат атакував нафтобазу.

Доповнення

На днях у брянській області російська система ППО нібито збила безпілотник.



