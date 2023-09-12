У ГУР підтвердили "бавовну" у брянській області рф, є втрати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У брянській області росії сталася «бавовна» в квадраті об’єктів, які задіяні ворогом для забезпечення агресивної війни проти України. Присутні втрати. Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
Цитата
«Можу підтвердити «бавовну» у брянській області в квадраті об’єктів, які задіяні ворогом для забезпечення агресивної війни проти України. Відомо, що для окупанта ця подія створює додаткові перешкоди для подальшого забезпечення окупаційних сил», - розповів Юсов.
Він зазначив, що втрати також присутні.
Додамо
Тим часом ЗМІ повідомляють про те, що у Брянській області росії невідомий літальний апарат атакував нафтобазу.
Доповнення
На днях у брянській області російська система ППО нібито збила безпілотник.